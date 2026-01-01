لجنة الانتخابات: إغلاق باب الترشح الأحد الثانية ظهرا دون تمديد ونشر الكشف الأولي في 7 آذار

رام الله / سما/

قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، إن باب الترشح للانتخابات المحلية ما يزال مفتوحا يومي الجمعة والسبت، على أن يُغلق في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الموافق 1/3/2026، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تمديد للفترة المحددة.

وأوضح طعم الله في بيان صادر عن لجنة الانتخابات اليوم الخميس، أن من بين شروط الترشح تقديم براءة ذمة شخصية، فيما لا تُعد شهادة عدم المحكومية أو حسن السلوك ضمن الأوراق المطلوبة لاستكمال طلبات الترشح.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء مرحلة الترشح، ستُمنح القوائم والأفراد مدة ثلاثة أيام لتصويب أوضاعهم في حال وجود أي نقص أو خلل في الطلبات المقدمة.

وبيّن أن باب الترشح في دير البلح مفتوح بالتزامن مع محافظات الضفة الغربية، وفق شروط مخففة، لافتا إلى أن مكتب اللجنة هناك يستقبل الطلبات، فيما تعمل الطواقم على توعية المواطنين بالشروط والإجراءات اللازمة.

ودعت اللجنة الراغبين في الترشح بدير البلح إلى الإسراع في التواصل مع مكتبها وتقديم طلباتهم قبل موعد إغلاق باب الترشح يوم الأحد الساعة الثانية ظهرًا.

ومن المقرر أن تنشر اللجنة الكشف الأولي بأسماء المرشحين في جميع الهيئات المحلية يوم 7 آذار المقبل، لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات وفق الأصول المعتمدة.