مستوطنون يسيجون أراض في عين الحلوة بالأغوار الشمالية

اريحا/ سما/

شرع مستوطنون، اليوم الخميس، بتسييج أراض إضافية في عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن مستوطنين شرعوا بتثبيت علامات حديدية لوضع السياج الشائك عليها مستقبلا، قرب خيام المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وخلال الأشهر الماضية سيج المستوطنون مئات الدونمات من الأراضي الرعوية والزراعية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية تصعيدا خطيرا في اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين وممتلكاتهم، أدت إلى إجبار حوالي 20 عائلة فلسطينية على الرحيل من تجمعي الميتة والبرج.