مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية أمام قبة الصخرة

الخميس 26 فبراير 2026 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية أمام قبة الصخرة



القدس المحتلة / سما/

أدى مستوطنون صلوات تلمودية بشكل علني وجماعي أمام قبة الصخرة في المسجد الأقصى، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية أمام قبة الصخرة، تحت حماية مشددة من جنود الاحتلال.

ويأتي اقتحام المسجد الأقصى ضمن سلسلة اقتحامات متكررة ينفذها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال، والتي تهدف إلى ممارسة طقوس تلمودية داخل ساحات المسجد، وكجزء من محاولات الاحتلال لفرض واقع تغييري في المسجد والمدينة المحتلة، خاصة في منطقة البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالأقصى.

ويتعرض المواطنون في القدس شكل متكرر لمضايقات خلال الاقتحامات، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية على المصلين وفرض قيود على الوصول إلى المسجد.

