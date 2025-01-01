  1. الرئيسية
الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار المنتج يسجل ارتفاعا حادا نسبته 6.61%

الخميس 26 فبراير 2026 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 6.61% خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة مع شهر كانون أول 2025أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 195.30 خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة ﺒ 183.18 خلال شهر كانون أول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأفاد الإحصاء في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بأن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 6.96%، حيث بلغ 203.70 خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة ﺒ 190.44 خلال شهر كانون أول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.27%، حيث بلغ 116.90 خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة ﺒ 115.43 خلال شهر كانون أول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر كانون ثاني 2026

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 12.53%، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 19.04%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة والملفوف 3.73 شيكل/كغم لكل منهما، والبندورة بيوت بلاستيكية 6.77 شيكل/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 2.91 شيكل/كغم، والباذنجان 4.20 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 11.27 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 4.28 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر كل من: فاصولياء خضراء 5.35 شيكل/كغم، فول أخضر بلدي 5.37 شيكل/كغم، والبامية 33.58 شيكل/كغم.

وارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 8.22%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الأفوكادو 1.85 شيكل/كغم، والبرتقال 2.65 شيكل/كغم، والبوملي 3.23 شيكل/كغم، والتوت الأرضي 10.03 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البلح الى 6.10 شيكل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 1.37%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: عجل بلدي حي 25.15 شيكل/كغم، وخاروف بلدي حي 43.03 شيكل/كغم، والماعز البلدي الحي 35.80 شيكل/كغم.

بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً حاداً مقداره 20.56%.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج انخفاضاً مقداره 1.13%، وذلك بسبب انخفاض متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 24.61%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 4.55%، على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.66%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 1.17%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.68%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج انخفاضاً مقداره 0.85% خلال شهر كانون ثاني 2026.

سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، وأسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2026.

