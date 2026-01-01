فضيحة جديدة تهز الجهاز : مسؤول كبير اخر في الشاباك يشارك بتهريب بضائع لغزة

القدس المحتلة / سما /

قدمت لائحة اتهام ضد ضابط آخر في جهاز الشاباك للاشتباه في تورطه في تهريب بضائع إلى قطاع غزة مقابل ملايين الشواقل.

وفي التفاصيل قضية أمنية جديدة وخطيرة بشكل خاص: شارك مسؤول كبير في الشاباك في تهريب بضائع إلى غزة مقابل مبالغ مالية ضخمة، وذلك بحسب ما كشفه محلل الشؤون القضائية في القناة العبرية أفيشاي غرينتساج صباح اليوم (الخميس) . وبحسب الكشف ضبط بحوزته على 6.5 مليون شيكل.

وأفاد مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن مناقشات جارية حاليًا بشأن رفع أمر حظر النشر.

في هذه القضية، المتهم الرئيسي هو بتسلئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك وهو متهم بتهريب بصائع إلى غزة. ووفقًا للائحة الاتهام، قام زيني بتهريب صناديق سجائر إلى قطاع غزة مقابل 365 ألف شيكل، مستغلًا منصبه في قوات الاحتياط. كما تم في بداية الشهر توجيه اتهامات إلى 12 شخصاً متورطين في القضية بتهمة مساعدة العدو في زمن الحرب. وأشار مكتب المدعي العام في لوائح الاتهام إلى أن تصرفات المتورطين قد درّت على حماس ملايين الشواقل منذ بداية الحرب، مما ساعدها على البقاء مالياً.