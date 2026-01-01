  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

فضيحة جديدة تهز الجهاز : مسؤول كبير اخر في الشاباك يشارك بتهريب بضائع لغزة

الخميس 26 فبراير 2026 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة جديدة تهز الجهاز : مسؤول كبير اخر في الشاباك يشارك بتهريب بضائع لغزة



القدس المحتلة / سما /

قدمت لائحة اتهام ضد ضابط آخر في جهاز الشاباك للاشتباه في تورطه في تهريب بضائع إلى قطاع غزة مقابل ملايين الشواقل.

وفي التفاصيل قضية أمنية جديدة وخطيرة بشكل خاص: شارك مسؤول كبير في الشاباك في تهريب بضائع إلى غزة مقابل مبالغ مالية ضخمة، وذلك بحسب ما كشفه محلل الشؤون القضائية في القناة العبرية أفيشاي غرينتساج صباح اليوم (الخميس) . وبحسب الكشف ضبط بحوزته  على 6.5 مليون شيكل.

وأفاد مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن مناقشات جارية حاليًا بشأن رفع أمر حظر النشر.

في هذه القضية، المتهم الرئيسي هو بتسلئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك وهو متهم بتهريب بصائع إلى غزة. ووفقًا للائحة الاتهام، قام زيني بتهريب صناديق سجائر إلى قطاع غزة مقابل 365 ألف شيكل، مستغلًا منصبه في قوات الاحتياط.   كما تم في بداية الشهر توجيه اتهامات إلى 12 شخصاً متورطين في القضية بتهمة مساعدة العدو في زمن الحرب. وأشار مكتب المدعي العام في لوائح الاتهام إلى أن تصرفات المتورطين قد درّت على حماس ملايين الشواقل منذ بداية الحرب، مما ساعدها على البقاء مالياً.

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع أسعار الذهب والفضة

الاعلام العبري : اسرائيل تخشى “غدر” ترامب بشأن حرب إيران وترسم ملامح أخطر السيناريوهات القادمة..

مصادر غربية تكشف عن بنود الاتفاق الذي تعرضه إيران على الولايات المتحدة

رغم الحديث عن المقاطعة.. 3 شركات تركية كبيرة تنافس للحصول على مشروع مترو إسرائيلي الضخم

ولدت في اليوم الذي اعترفت الهند فيه باسرائيل ..مودي في الكنيست: الهند تقف إلى جانب الدولة العبرية وندعم "نهج عدم التسامح مع الإرهاب"

استطلاع: نصف الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم منفرد على إيران دون موافقة أمريكا

مفاجأة.. وثائق مسربة تكشف جانبا سريا من حياة المجرم الجنسي إبستين..

الأخبار الرئيسية

ضغوط إسرائيلية تدفع مندوب فسطين لسحب ترشّحه لرئاسة الجمعية العامة

البنتاغون يرصد "محاولات إيرانية" لتصنيع قنبلة نووية..

مستشارو ترمب يحبذون توجيه إسرائيل ضربة لإيران قبل أي هجوم أميركي

لاهاي : شركة الطيران الهولندية العملاقة تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل

مصادر غربية تكشف عن بنود الاتفاق الذي تعرضه إيران على الولايات المتحدة