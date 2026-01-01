البنتاغون يرصد "محاولات إيرانية" لتصنيع قنبلة نووية..

وكالات / سما/

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن الولايات المتحدة رصدت أدلة على أن إيران تحاول إعادة بناء برنامجها لإنتاج سلاح نووي.

وأضاف فانس أمس الأربعاء للصحفيين، قبل محادثات مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في جنيف اليوم الخميس: "المبدأ بسيط جدا، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

وأضاف: "إذا حاولت إيران بناء سلاح نووي، فإن هذا يمثل مشكلة لنا، ورصدنا بالفعل أدلة على محاولتها فعل ذلك".

وفي وقت سابق، كشف المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب تشترط أن يبقى أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران ساريا إلى أجل غير مسمى، من دون ما يعرف بـ"بنود انتهاء الصلاحية" التي تحدد مدة زمنية لانتهاء القيود.

ونقلت مصادر عن ويتكوف قوله: "نبدأ مع الإيرانيين من فرضية أنه لا توجد بنود انتهاء صلاحية. سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فرضيتنا هي: عليكم الالتزام لبقية حياتكم".

وأشار أيضا إلى أن المفاوضات الحالية تركز على الملف النووي، لكن في حال التوصل إلى اتفاق، تسعى الإدارة الأمريكية إلى فتح جولات لاحقة تتناول برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة، مع احتمال إشراك دول إقليمية في تلك المحادثات.