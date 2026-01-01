  1. الرئيسية
الطقس: أجواء شديدة البرودة وزخات متفرقة من الأمطار

الخميس 26 فبراير 2026 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية، ان يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله امطار متفرقة على معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

وفي ساعات المساء والليل : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات 50 كم/ساعة والبحر مائجا.

ويوم الجمعة كون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

ويوم السبت يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاحد يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

كما حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 60 كم /ساعة .

كما حذرت من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وحذرت المواطنين من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يومي السبت والاحد وارتفاع موج البحر.

