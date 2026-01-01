  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل خروقاته .. شهيد بدير البلح واصابات ببحر غزة ونسف منازل برفح

الخميس 26 فبراير 2026 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته .. شهيد بدير البلح واصابات ببحر غزة ونسف منازل برفح



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 140 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابات في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد في وقت سابق من الليل الماضي هاني عبد الكريم أبو جريبان 41 عاما اثر استهداف من طائرة إستطلاع شرقي دير البلح.

وفجر اليوم اصيب اثنين من الصيادين اثر استهداف قوارب الصيادين ببحر مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأدى الاستهداف أيضا لتدمير قارب صيد فلسطيني.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر جنوبي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار متواصل.

وجدّد جيش الاحتلال إطلاق النار شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

