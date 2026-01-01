لاهاي : شركة الطيران الهولندية العملاقة تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل

وكالات / سما/

على الرغم من أنه من المتوقع أن تعود الولايات المتحدة وإيران إلى جولة أخرى من المحادثات المصيرية، أعلنت شركة الطيران الهولندية KLM أنها ستعلق رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارًا من الأول من مارس.

وأعلنت الشركة: "تواصل الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) مراجعة وتعديل شبكة وجهاتها العالمية بما يتوافق مع طلب السوق والاعتبارات التشغيلية. في هذه المرحلة، لا يُعدّ تسيير رحلات جوية إلى تل أبيب مجديًا من الناحيتين التجارية والتشغيلية. لذلك، قررت الشركة تعليق رحلاتها مؤقتًا على خط أمستردام-تل أبيب ابتداءً من 1 مارس. سيتم إبلاغ الركاب المتأثرين شخصيًا، وسيتم منحهم خيارات لتغيير موعد رحلتهم أو استرداد قيمة تذاكرهم. ستواصل الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) متابعة التطورات، وستعيد تقييم القرار وفقًا للظروف."