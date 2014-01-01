عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال رحلتهم العلاجية في الأردن

غزة / سما /

وصلت إلى قطاع غزة، امس الاربعاء، دفعة جديدة من الأطفال المرضى بعد انتهاء مراحل علاجهم في المستشفيات الأردنية. وعبرت المجموعة المكونة من 10 أطفال برفقة 18 من ذويهم من خلال جسر الملك الحسين، وذلك عقب تلقيهم رعاية طبية متكاملة تحت إشراف كوادر طبية متخصصة وضمن بروتوكولات علاجية معتمدة بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

وأكدت مصادر طبية أن جميع العائدين استكملوا كافة مراحل العلاج المقررة لهم بحسب التقارير الصادرة عن المستشفيات التي استضافتهم. وقد قُدمت للأطفال وذويهم أقصى درجات الرعاية الصحية والنفسية طوال فترة إقامتهم، لضمان تماثلهم للشفاء التام قبل العودة إلى منازلهم في القطاع الذي يواجه تحديات صحية جسيمة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الأردن لضمان استمرارية تقديم العون الطبي لأهالي غزة، حيث شددت المملكة منذ البداية على أن المرضى ومرافقيهم سيعودون إلى أرضهم فور انتهاء العلاج. ويهدف هذا الإجراء إلى إفساح المجال أمام دفعات جديدة من الجرحى والمرضى، مع التأكيد على الموقف الأردني الرافض لأي شكل من أشكال التهجير القسري.

من جانبهم، عبر ذوو الأطفال العائدين عن تقديرهم العميق للجهود الأردنية والمبادرة الملكية التي وفرت لأبنائهم فرصة العلاج في ظل انهيار المنظومة الصحية داخل القطاع. وأشاروا إلى أن 'الممر الطبي' كان بمثابة طوق نجاة خفف من آلام الصغار وأعاد الطمأنينة إلى قلوب عائلاتهم التي عانت من ويلات الحرب ونقص الدواء.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مئات الأطفال الفلسطينيين لا يزالون يواصلون رحلاتهم العلاجية في مستشفيات المملكة منذ انطلاق عمليات الإجلاء الطبي في مارس 2025. وتعمل الجهات المختصة على تنظيم هذه الرحلات بشكل دوري لضمان وصول الحالات الأكثر حرجاً إلى مراكز الرعاية المتقدمة في الأردن.

وفي سياق متصل، تواصل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الإشراف على عمليات النقل والإجلاء الطبي من قطاع غزة. وقد بلغ إجمالي عدد الأطفال الذين جرى نقلهم لتلقي العلاج منذ بدء المبادرة نحو 635 طفلاً، يرافقهم 1598 شخصاً من ذويهم، في إطار جهد إنساني مستمر لدعم صمود الشعب الفلسطيني.