مصادر غربية تكشف عن بنود الاتفاق الذي تعرضه إيران على الولايات المتحدة

الخميس 26 فبراير 2026 01:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

كشفت مصادر دبلوماسية للتلفزيون الاسرائيلي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المتوقع أن يعرض غدا مقترحاً نهائياً على الولايات المتحدة.

ومن المرتقب أن تتضمن المسودة قيوداً على اليورانيوم المخصب وتجميداً لعمليات التخصيب، دون أي بنود إضافية.

وتُظهر مسودات الاتفاق، التي كُشف عنها للمرة الأولى بحسب التقرير، صفقة أكثر تقليصاً مما كان مطروحاً سابقاً، إذ تنوي إيران الموافقة على تحديد نسبة اليورانيوم المخصب لديها عند 3.25%، وتجميد تخصيب اليورانيوم داخل البلاد لمدة سبع سنوات فقط.

في المقابل، ترفض طهران إزالة أي كمية من اليورانيوم من أراضيها، كما لا تتضمن المقترحات أي قيود على مدى الصواريخ الباليستية، ولا تتطرق إلى دور إيران في تمويل منظمات مسلحة إقليمية. بينما تُصرّ الولايات المتحدة على نقله خارج البلاد.

وبحسب الدبلوماسي الذي اطلع على بنود رئيسية في إحدى مسودات الوثيقة التي سيقدمها الإيرانيون غداً في جولة المفاوضات التي ستعقد غداً في جنيف، فإن الولايات المتحدة لم تصر في الجولة السابقة على مبدأ "عدم التخصيب".

