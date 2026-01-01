البحرية الأمريكية تُخلي جميع سفنها من قاعدتها في البحرين

سما / وكالات /

كشفت صور الأقمار الصناعية أن البحرية الأمريكية أجلت جميع سفنها من قاعدتها في البحرين.

ويأتي هذا الإجراء في ظل احتمال أن تصبح قاعدة الأسطول الخامس في البحرين هدفًا لإيران في حال اندلاع نزاع. بحسب وكالة اسوشيدتد برس.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وبعد الهجوم على المنشآت النووية، اتخذت البحرية الأمريكية خطوة مماثلة.

ويُقدّر الجيش الإسرائيلي الآن أن الولايات المتحدة قد وصلت إلى "نقطة اللاعودة" فيما يتعلق بالهجوم، وأن كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين سيتلقون إشعاراً قصيراً جداً قبل الهجوم الأمريكي.

يُتوقع استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران غدًا الخميس في جنيف بسويسرا، بوساطة عُمانية، لا يزال التهديد الأمريكي بشن هجوم عسكري قائمًا، وقد يُفاجئ في أي لحظة، نظرًا لتمركز العديد من القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملات الطائرات، وطائرات إف-22 التي هبطت في إسرائيل ، والمدمرات، وطائرة إي سي-130 إتش كومباس كال، التي تُعتبر الأفضل في مجال الحرب الإلكترونية.

وقال ضابط متقاعد رفيع المستوى مُشارك في العمليات الإقليمية: "إن احتمالات عدم شن الولايات المتحدة هجومًا تتضاءل ساعةً بعد ساعة.

والسؤال المطروح هو متى سيكون الهجوم الأول، وكيف سيكون شكله، وإلى أي مدى سيكون واسع النطاق".

في غضون ذلك، تُشير مصادر في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء ووزير الجيش ورئيس الأركان سيتلقون إشعارًا قصيرًا جدًا قبل الهجوم الأمريكي على إيران، ولن يتلقى الرأي العام تحذيرًا إلا في حال إطلاق صواريخ على إسرائيل.