استطلاع: نصف الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم منفرد على إيران دون موافقة أمريكا

القدس المحتلة / سما/

كشف استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي أن نصف الإسرائيليين يؤيدون شنّ إسرائيل هجوماً منفرداً في حال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

في استطلاع رأي أُجري مؤخراً، سُئل الجمهور عن موقفهم من الهجوم ومشاعرهم تجاه حالة اسرائيل في الفترة التي سبقت الهجوم. تُظهر البيانات أن 78% من الجمهور اعربوا عن قلقهم إزاء الملف الإيراني، (مقارنةً بـ 74% في يناير و67% في ديسمبر).

ويرى الإسرائيليون أن ما يجب معالجته بالدرجة الأولى هو البرنامج النووي ومنظومة الصواريخ الباليستية. في المقابل، لا تتجاوز نسبة القلق بشأن النظام 18%.

يؤيد نحو نصف الجمهور (50%) شنّ إسرائيل هجوماً مستقلاً على إيران في حال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمنع أي هجوم أمريكي. إضافةً إلى ذلك، يعتقد 72% أن قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية كافية في حال وقوع هجوم. وتجدر الإشارة إلى تحسن ملحوظ في مسألة التعليمات، حيث أفاد 88% بأن تعليمات قيادة الجبهة الداخلية واضحة لهم في حال وقوع هجوم صاروخي.

الوضع الأمني ​​- يعتقد حوالي 70% أن الوضع ليس جيداً

30% فقط من الجمهور الإسرائيلي يقيمون الوضع الأمني ​​القومي الحالي بأنه جيد أو جيد جداً، مما يعني أن الغالبية العظمى من السكان يشعرون بأن الوضع الأمني ​​ليس جيداً (31% يعتقدون أنه سيئ أو سيئ جداً و37% يقيمونه بأنه متوسط).

الساحة في غزة ولبنان - دعم العودة إلى القتال في لبنان

في قطاع غزة، يعتقد 52% من الجمهور أن الانتقال إلى المرحلة الثانية لا يتماشى مع المصالح الإسرائيلية، مقارنة بـ 32% ممن يعتقدون أنه "متوافق إلى حد كبير" أو "متوافق جداً". أما الباقون فقد أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وكما أيدوا الهجوم على إيران، فإن غالبية الجمهور (56%) يعتقدون بضرورة التعامل مع الوضع في لبنان، وأن الوضع الأمني ​​يستدعي العودة إلى القتال،حيث يرى 43% منهم ضرورة العودة إلى قتال محدود دون مناورات برية. بينما يؤيد 13% العودة إلى قتال مكثف يشمل مناورات برية. في المقابل، يعتقد 27% أن الوضع الأمني ​​في الشمال يوفر الأمن للسكان.

84% يشعرون بالقلق إزاء التوتر في المجتمع الإسرائيلي

بدأت بوادر الانقسام تظهر في المجتمع الإسرائيلي، حيث أعرب 84% من المستطلعة آراؤهم عن قلقهم إزاء الوضع في اسرائيل، ومستوى هذا القلق مرتفع. بل إن 66% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن التضامن في المجتمع الإسرائيلي غير موجود إطلاقاً أو موجود بشكل محدود (أجاب 53% بأنه موجود بشكل محدود، بينما أجاب 13% بأنه غير موجود).

عندما تم فحص القضية بين جانبي الانقسام بين اليسار واليمين: 80% من ناخبي المعارضة يعتقدون ذلك، مقارنة بـ 53% بين ناخبي الائتلاف.

الجريمة في إسرائيل - لا تطبق الشرطة القانون بشكل متساوٍ

استطلعت الدراسة آراء الجمهور حول سلوك الشرطة ونشاطها في المجتمع العربي. وأجاب غالبية الجمهور (69%) بأن سياسات إنفاذ القانون الشرطية لا تتساوى بين مختلف القطاعات.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 17 و21 فبراير 2026، بمشاركة 905 أشخاص.