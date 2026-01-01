  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تخفيف مشروع قانون عقوبة الإعدام للإسرى تحت ضغط نتنياهو

الأربعاء 25 فبراير 2026 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تخفيف مشروع قانون عقوبة الإعدام للإسرى تحت ضغط نتنياهو



القدس المحتلة / سما/

 تلقت ما تسمى لجنة الأمن القومي صباح اليوم الأربعاء تحفظات تُخفف إلى حد كبير من مشروع قانون عقوبة الإعدام للاسرى الفلسطينيين.

ومع ذلك، تسمح هذه التحفظات لرئيسة اللجنة، زفيكا فوغل (من حزب عوتسما يهوديت)، بإعادة فتح النقاش حول البنود المثيرة للجدل، وتتوقع اللجنة أن تقترح فوغل بنودا لا تقل صرامة عن تلك التي أُلغيت.

وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل المقترح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس بالتدخل في المناقشات، بهدف تخفيف حدة البنود الإشكالية في القانون الدولي التي اعتبرها حتى المختصون غير دستورية.

ووافقت لجنة الأمن القومي على تحفظاتٍ تُزيل بنودًا اعتبرها الخبراء غير دستورية، أبرزها البند الذي يُلزم بقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية مقابل إمكانية سجن المواطنين الإسرائيليين.

وبررت رئيسة اللجنة، زفيكا فوغل، ترددها برغبتها في تمرير القانون، الذي ظل قيد المناقشة لثلاثة أشهر، إلى قراءتين ثانية وثالثة.

الأكثر قراءة اليوم

تحذير إسرائيلي من تحرك تركي مصري خفي لتشكيل طوق سني خانق حول إسرائيل بدعم السعودية

في سابقة تاريخية : واشنطن تبدأ تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنات الضفة الغربية

الاحتلال يواصل خروقاته.. شهيد وإصابات في خانيونس وقصف مدفعي للشجاعية والبريج

ارتفاع أسعار الذهب والفضة

مسؤول أمريكي سابق: ترامب قد يعلن شن هجوم على إيران في خطاب حالة الاتحاد مساء اليوم

تقرير : غزيون يواجهون جبال الركام بـعمليات تدوير يدوية

مراقب الدولة الاسرائيلي يطالب بالاستعداد لإجلاء عشرات آلاف السكان على ضوء التوترات مع إيران

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : اسرائيل تخشى “غدر” ترامب بشأن حرب إيران وترسم ملامح أخطر السيناريوهات القادمة..

استطلاع: نصف الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم منفرد على إيران دون موافقة أمريكا

رئيس البرلمان الإيراني يتوعد أمريكا: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وستتذوقون طعم القبضة القوية لقواتنا المسلحة

صحيفة إسرائيلية : علينا أن نضع خطوطا حمراء بشأن غزة

«حماس» تُكذّب مزاعم إسرائيل عن تحركات لتشغيل منظومتها الصاروخية