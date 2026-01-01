  1. الرئيسية
رئيس الوزراء الهندي يصل إلى إسرائيل

الأربعاء 25 فبراير 2026 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الهندي يصل إلى إسرائيل



القدس المحتلة / سما/

 وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق يومين.

وقد استُقبل في مطار بن غوريون بحفاوة بالغة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، حيث تبادلا التحية والأحضان.

سيعقد اجتماع قصير بين الزعيمين في صالة المطار. بعد ذلك، سيلتقي مودي بممثلين عن الجالية الهندية في إسرائيل.

وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، سيصل رئيس الوزراء الهندي إلى الكنيست لحضور جلسة عامة احتفالية، حيث من المتوقع أن يلقي كلمة.

وفي وقت لاحق من المساء، سيُقام معرض تكنولوجي مشترك، تُعرض فيه مشاريع في مجالات الابتكار والمياه والزراعة الدقيقة والأمن السيبراني، يليه عشاء رسمي مع نتنياهو.

يوم الخميس، سيزور مودي متحف ياد فاشيم ويضع إكليلاً من الزهور على خيمة النصب التذكاري، ثم يلتقي بالرئيس إسحاق هرتسوغ، ويعقد اجتماعاً مطولاً مع نتنياهو، يُختتم بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد.

