الاعلام العبري : اسرائيل تخشى “غدر” ترامب بشأن حرب إيران وترسم ملامح أخطر السيناريوهات القادمة..

الأربعاء 25 فبراير 2026 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة “معاريف” أن هناك خشية في إسرائيل من احتمال أن ينهي الرئيس الأميركي دونالد ترامب المواجهة مع إيران باتفاق سطحي وسريع يشبه ما حدث مع جماعة “أنصار الله”.
ونقلت الصحيفة مخاوف لدى الأوساط الأمنية الإسرائيلية من أن يكون الاتفاق سيئاً ولا يعالج برنامج الصواريخ الباليستية ووكلاء طهران ما من شأنه أن يمنح النظام الإيراني موارد مالية لتعزيز قدراته.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيناريو الأقسى سيكون اتفاقاً جزئياً يحرر أموالاً للنظام الإيراني ويُحصّنه والسيناريو الأسوأ هو ضربة أميركية محدودة تتبعها صفقة سيئة تترك إسرائيل معرضة للرد الإيراني بالصواريخ.
وخلصت الصحيفة إلى أن السيناريو الأفضل من وجهة نظر تل أبيب هو حملة عسكرية أميركية واسعة تشمل ضرب النووي والصواريخ وربما إسقاط النظام.
بينما السيناريو الآخر المقبول نسبيا في تل أبيب هو استمرار الوضع الراهن عبر ضغوط دولية وعقوبات وحصار حتى ينهار النظام داخلياً.

