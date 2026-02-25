رئيس البرلمان الإيراني يتوعد أمريكا: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وستتذوقون طعم القبضة القوية لقواتنا المسلحة

طهران/ وكالات/

حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، من أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في المفاوضات مع واشنطن سواء الدبلوماسية القائمة على العزة أو الدفاع الذي يورث الندم، وإذا اختارت واشنطن شن عمل عسكري وسط المفاوضات فستواجه ردًا حاسمًا وقويًا.

وأضاف “قاليباف”: “إذا اخترتم طاولة الدبلوماسية؛ دبلوماسية تُصان فيها كرامة الشعب الإيراني وتُراعى المصالح المتبادلة، فسنكون نحن أيضًا على الطاولة ذاتها”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم”.

وتابع: “أما إذا قررتم، عبر الخداع والكذب وسوء التحليل والمعلومات المضللة، تكرار تجارب الماضي والإقدام على هجوم في خضم المفاوضات، فستتذوقون بلا شك طعم القبضة القوية للشعب الإيراني والقوات الدفاعية للبلاد”.