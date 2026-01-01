  1. الرئيسية
رغم الحديث عن المقاطعة.. 3 شركات تركية كبيرة تنافس للحصول على مشروع مترو إسرائيلي الضخم

الأربعاء 25 فبراير 2026 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

 كشف موقع “i24news” الإسرائيلي أن “ممثلي ثلاث شركات تركية – Akkord, DEIK, Simtay – موجودون هذه الأيام في إسرائيل، في إطار جولة تنظمها شركة NTA – ‘شركة نظام النقل الجماعي الحضري’  ومكتب المواصلات للشركات الدولية الراغبة في التقدّم للمناقصة لتنفيذ المشروع الضخم”، على الرغم من المقاطعة التركية لـ”إسرائيل”.

ومن المتوقع أن تتنافس ثلاث شركات بنية تحتية تركية على تنفيذ مشروع المترو.
 
وستفتح المناقصة رسميًا في نيسان/أبريل، بمبلغ 65 مليار شيكل. وتشمل المرحلة الأولى في تنفيذ مشروع المترو، حفر 78 كيلومتراً من الأنفاق وبناء 59 محطة تحت أرضية.

