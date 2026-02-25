  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هدم مبان ومحال تجارية في عنزا جنوب جنين

الأربعاء 25 فبراير 2026 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم مبان ومحال تجارية في عنزا جنوب جنين



رام الله/سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مبنى ومحال تجارية في بلدة عنزا جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام البلدة وانتشارها في محيط الموقع المستهدف، وذلك بحجة الناء دون ترخيص.

وقال سكان محليون إن آليات الاحتلال، برفقة جرافات عسكرية، هدمت منشآت تعود للمواطن ناصر العواد، إضافة إلى مقهى العادل عند مدخل القرية.

وتتعرض قرى جنوب وشرق جنين، مثل عنزا وفقوعة وجلبون، منذ مطلع شباط/فبراير لحملة اقتحامات متكررة تضمنت إغلاق المحال بالقوة وتحطيم عربات وبسطات الباعة المتجولين.

وتزعم سلطات الاحتلال أن المنشآت المستهدفة مقامة في مناطق مصنفة "ج" وتفتقر إلى تراخيص، بينما يؤكد أصحابها امتلاك أوراق قانونية تثبت حقهم في البناء والعمل.

وأشار رئيس المجلس القروي في عنزا، تيسير صدقة، إلى أن هذه الإجراءات تعرض عشرات العائلات لفقدان مصدر رزقها، وتأتي ضمن سياسة تضييق اقتصادي وتهجير غير مباشر للسكان.

وتعرضت البلدة منذ آب/أغسطس 2025 لخطر متواصل بالهدم بعد تسلمها إخطارات بحق 16 منشأة، بينما تتكرر الاقتحامات والمداهمات داخلها.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ الاحتلال والمستوطنون 1872 اعتداء خلال كانون الثاني/يناير الماضي، شملت تهجير 125 عائلة بدوية قسرا، محاولة إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة، مصادرة 744 دونما، وهدم 126 منشأة.

الأكثر قراءة اليوم

تحذير إسرائيلي من تحرك تركي مصري خفي لتشكيل طوق سني خانق حول إسرائيل بدعم السعودية

فرنسا تطالب بتقييد سفير دونالد ترامب في باريس بعد خلاف سياسي

لأول مرة ..إئتلاف جديد يدعم”63″ مرشحا للكونجرس والشعار” نضالك الداخلي مرتبط بالنضال الفلسطيني خارجيا”

انخفاض أسعار الذهب والنفط عالميا مع ارتفاع مؤشر الدولار

إسرائيل تهدد لبنان .

مسؤول أمريكي سابق: ترامب قد يعلن شن هجوم على إيران في خطاب حالة الاتحاد مساء اليوم

اسرائيل: الولايات المتحدة لا تملك ذخائر كافية ولن تتمكن من مهاجمة إيران إلا لبضعة أيام

الأخبار الرئيسية

2026-02-25_08-34-43_704895

رغم الحديث عن المقاطعة.. 3 شركات تركية كبيرة تنافس للحصول على مشروع مترو إسرائيلي الضخم

صحيفة إسرائيلية : علينا أن نضع خطوطا حمراء بشأن غزة

«حماس» تُكذّب مزاعم إسرائيل عن تحركات لتشغيل منظومتها الصاروخية

في سابقة تاريخية : واشنطن تبدأ تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنات الضفة الغربية

ترامب: صواريخ إيران الباليستية تهدد أوروبا و"قد تصل" أميركا قريباً..وأنهيت 8 حروب بينها غزة