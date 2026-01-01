  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل خروقاته.. شهيد وإصابات في خانيونس وقصف مدفعي للشجاعية والبريج

الأربعاء 25 فبراير 2026 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته.. شهيد وإصابات في خانيونس وقصف مدفعي للشجاعية والبريج



غزة / سما /

استشهد الشاب أكرم حسن العرجاني (27 عاما) فجر الأربعاء، وأصيب عدد من النازحين جراء سلسلة خروقات إسرائيلية متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت قصفا مدفعيا وجويا وإطلاق نار مباشر.

وأفادت مصادر طبية بوصول الشهيد العرجاني إلى مستشفى ناصر الطبي بعد استهداف منطقة "أرض الليمون" جنوبي خانيونس.

وفي شمال القطاع، أصيب مسن برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" قرب مدرسة أبو حسين، كما أُصيبت فتاة برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خانيونس.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية شرقي مدينة غزة، وأخرى شرق ما يعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي خانيونس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة في أجواء المدينة.

في الوقت نفسه، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبان سكنية شرق خانيونس، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة غزة، خاصة شرق حي الشجاعية، فيما تجدد القصف على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، وأطلقت آليات عسكرية النار بشكل متكرر شرقي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد ميداني مستمر، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار خرق التهدئة على الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

