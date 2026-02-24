كأس أمم أفريقيا هذا الشتاء: طموحات مصر وأبرز اللاعبين الذين يستحقون المتابعة

وصول كأس أمم أفريقيا في أواخر ديسمبر يجعل كرة القدم تبدو كأنها ترتدي معطفًا شتويًا: مألوفة، مستعجلة، وفيها شيءٌ من الغرابة. يستضيف المغرب كأس أمم أفريقيا من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وهو انعطاف في الروزنامة فرضته نسخة كأس العالم للأندية الموسّعة لدى فيفا، وما تبعها من ضغطٍ متزايد على جدول أوروبا.

للمغرب إيقاعه الخاص حين يتحول الشتاء إلى مسرح

المغرب ليس جديدًا على استضافة هذه البطولة—فهذه هي المرة الثانية بعد 1988—والسياق مهم بقدر أهمية القرعة. أضواء الملاعب في أكادير ومراكش والرباط والدار البيضاء ستُضاء على أمسيات أكثر برودة، وامتداد البطولة عبر أعياد نهاية العام يمنحها انتباهًا إضافيًا من قنوات البث ومن الأندية التي تراقب الأحمال البدنية بعينٍ قلقة.

كما أن تغليف “كاف” للبطولة مقصودٌ وحديث: التميمة الرسمية هي ASSAD، أسد الأطلس، والكرة الرسمية اسمها “ITRI” وقد كُشف عنها بالشراكة مع بوما. هذه التفاصيل ليست زينة؛ إنها إشارات إلى أن كأس أمم أفريقيا تُسوّق نفسها ككرة قدمٍ “ممتازة” قابلة للتصدير في سوقٍ شتوي مزدحم.

مصر تصل وهي تحمل تاريخًا في حقائبها—وهدفًا على ظهرها

مصر لا تسافر بخفة في كأس أمم أفريقيا. هي صاحبة الرقم القياسي بـ سبعة ألقاب، وتبقى أكثر فتراتها أسطورية ثلاثية 2006 إلى 2010 المتتالية. هذا الإرث درعٌ وعبء في آنٍ واحد: كل مباراةٍ متوترة في دور المجموعات تتحول إلى استفتاء على التاريخ.

وتُبرز المشاركات الأخيرة مقدار العطش. كانت مصر وصيفة في 2017 (بعد الخسارة أمام الكاميرون) ثم وصيفة مرة أخرى في 2021 (بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال). منذ ذلك الحين باتت القصة أقل رومانسية وأكثر صرامة: إعادة بناء فريقٍ قادر على الفوز عندما يصبح الدور الإقصائي ممرًا ضيقًا بلا مخارج.

جدول المجموعة لا يرحم، حتى قبل أن تتكلم الأسماء الكبيرة

المجموعة الثانية اختبار عملي قبل أن تتحول إلى اختبارٍ فلسفي. تقع مصر في المجموعة B مع زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنغولا، وصافرة البداية مهمة لأن المجموعة قصيرة، والفوارق حادة، ونمط التنقل متكرر.

والمواعيد تُحدد النبرة: مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر 2025 في أكادير، ثم مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر، ثم أنغولا ضد مصر في 29 ديسمبر—وكلها في أكادير. هذا النوع من الجداول يكفيه خطأ واحد—هدفٌ مبكر من كرة ثابتة، بطاقة حمراء، لحظة ثقةٍ زائدة—ليحوّل “المرشح” إلى “الناجي”.

جاذبية صلاح حقيقية، لكن الحلقة حوله تبدو أخيرًا أكثر حداثة

قائمة مصر تؤكد ما يشعر به الجميع: الفريق ما زال يدور حول محمد صلاح، القائد والرمز، واسم ناديه مدرج كـ ليفربول. لكن الفارق في 2026 لا يقتصر على وجود صلاح—بل على قدرة مصر على التهديد من أكثر من زاوية حين يقرر الخصوم تكديس المساحة حول جهته ويتحدّون الآخرين ليكونوا حاسمين.

وهنا تظهر قيمة أسماء مثل عمر مرموش (مانشستر سيتي) ومصطفى محمد (نانت)، لأنهما يجلبان السرعة والمباشرة والأهداف من أماكن أخرى على اللوح. كما تملك مصر خيارات قادرة على تغيير إيقاع المباراة—مثل تريزيغيه وزيزو—لاعبون يمكنهم تحويل اللقاء من حذر إلى اشتعال دون انتظار الإذن.

العمود الفقري الذي يفوز بالبطولات يبدو غالبًا مملًا في اللقطات

كرة القدم الإقصائية تكافئ ما لا يلمع. حراسة المرمى لدى مصر يقودها محمد الشناوي (الأهلي)، وتضم القائمة الدفاعية أسماء ذات خبرة داخلية وخليجية مثل رامي ربيعة (العين)، مع خيارات في الأطراف مثل محمد هاني (الأهلي) وأحمد أبو الفتوح (الزمالك).

وفي الوسط، تستطيع مصر تقديم خليط من التحكم والصلابة—حمدي فتحي (الوكرة)، مروان عطية (الأهلي)، وإمام عاشور (الأهلي) من نوعية اللاعبين الذين يمنحون الفريق “نضجًا” تحت الضغط: يهدئون المباراة، يرتكبون الخطأ التكتيكي حين يلزم، ويحافظون على الكرة عندما يريد الجمهور الانطلاق.

إذا كانت مصر جادة في لقب ثامن، فهنا غالبًا سيُحسم الأمر: في الكرات الثانية، في التحولات الدفاعية، وفي تلك الدقائق الخمس بعد التسجيل حين يصبح الفريق أكثر هشاشة أمام حماسه.

التحدي الحقيقي لحسام حسن هو موازنة الرومانسية بالسيطرة

مدرب مصر في هذه البطولة هو حسام حسن، وموعد إعلان القائمة—2 ديسمبر—يشير إلى خطة مستقرة نسبيًا قبل جدول الشتاء. المدرب صاحب الهوية الكروية الكبيرة لا يصنع تلقائيًا فريقًا كبيرًا؛ ما يهم هو قدرة مصر على إدارة المباريات بانضباط عندما يصل الفوضى.

توقّع أن تميل مصر إلى ما تطلبه كأس أمم أفريقيا دائمًا: سلاسل براغماتية، مرتدات سريعة عندما يبالغ الخصم في التقدم، وإيمان بأن اللاعبين الكبار يمكنهم حسم لحظات صغيرة. السؤال ليس إن كانت مصر ستصنع فرصًا. بل إن كانت ستبقى هادئة بما يكفي لتستمر في صنعها بعد الإهدار الأول، والقرار الجدلي الأول، والموجة الأولى من القلق.

كأس أمم أفريقيا على الهاتف هنا، لكن الانضباط ما زال يحسم كل شيء

نسخة 2025 صُممت للاستهلاك الحديث: صفحات رسمية للمباريات، تحديثات متواصلة، وجمهور يعامل البطولة كأنها تغذية حية لا تتوقف. منصات المراهنات تجلس داخل هذا النظام أيضًا، لأن البيانات نفسها التي تغذي اللوحات الإحصائية يمكن أن تغذي الأسواق—إذا اختار الناس التعامل معها.

طموح مصر الشتوي ينتهي إلى حقيقة قديمة واحدة

الألقاب لا تهتم بالسمعة؛ تهتم بالتنفيذ. مصر تأتي بثقل سبعة ألقاب وبألم نهائيين قريبين ضاعا في اللحظة الأخيرة. إذا حوّلت مصر المجموعة B إلى ممرٍ مضبوط—بدايةً من مواجهة زيمبابوي في أكادير—فإنها تمنح نفسها الشيء الوحيد الذي يحتاجه كل منافس: طريقًا عميقًا في يناير حيث يمكن للثقة أن تكبر.