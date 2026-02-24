وزير خارجية لبنان: إسرائيل تستعد لضرب البنية التحتية لبيروت وعلى رأسها المطار ..

بيروت/ وكالات/

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء، بأن بلاده تخشى استهداف إسرائيل للبنية التحتية في حال التصعيد مع إيران والولايات المتحدة.

وقال الوزير لعدّة وسائل إعلام: إن "هناك مؤشرات بأن الاسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد، بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية إستراتيجية مثل المطار".

وأضاف على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نقوم حاليا بمساعٍ دبلوماسية للمطالبة بعدم استهداف البنى التحتية المدنية اللبنانية، حتى في حال حصول ردّات فعل أو عمليات انتقامية".

وتابع "أتمنى أن يمتنع "حزب الله" عن الدخول في أي مغامرة جديدة، وأن يُجنّب لبنان دمارًا إضافيًا. لقد تلقّينا تحذيرات تشير إلى أنّ أي تدخّل من قبله قد يدفع إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية، ونعمل بكل الوسائل لمنع ذلك.".

يأتي ذلك على خلفية ما صرّح به مسؤولون لبنانيون أن إسرائيل وجّهت رسالة غير مباشرة إلى لبنان، بأنها ستشن ضربات قوية على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطار، حال تدخل حزب الله في أي حرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.