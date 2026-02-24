  1. الرئيسية
شاهين تلتقي عددا من نظرائها على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف

الثلاثاء 24 فبراير 2026 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

عقدت وزيرة الخارجية والمغتربين، فارسين شاهين، لقاءات مع عدد من نظرائها، على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي هذا السياق، التقت الوزيرة شاهين مع وزير العلاقات الخارجية في أنغولا تيتي أنطونيو، وأعربت عن شكرها وتقديرها لموقف أنغولا التاريخي والصادق الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة على المستوى الوطني في أنغولا، وكذلك في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ووضعته في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع وزيرة خارجية آيسلندا ثورغيردور غونارسدوتير، أطلعت خلاله الجانب الآيسلندي على التطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لمبادئ القانون الدولي والآراء الاستشارية ذات الصلة، وما لذلك من أثر في المنظومة الدولية ودوره في توسيع دائرة التوتر في المنطقة والعالم، مؤكدة ضرورة توسيع نطاق العمل الأوروبي لمطالبة إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة. كما ناقشت الوزيرة شاهين أهمية توطيد العلاقات الثنائية الفلسطينية الآيسلندية.

كذلك، التقت الوزيرة شاهين مع وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز بارييا، وأكدت عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وحرص دولة فلسطين على مواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المحافل الدولية، انطلاقا من مبدأ التضامن بين الشعوب ورفض الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب، كما ثمنت الدعم المستمر الذي تقدمه جمهورية كوبا للطلبة الفلسطينيين.

وخلال اجتماعها مع وزير خارجية فنزويلا إيفان خيل بينتو، شددت الوزيرة شاهين على عمق التضامن المتبادل بين الشعبين الفلسطيني والفنزويلي، مؤكدة التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي، واستمرارها في الدفاع عنه والمطالبة بتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الانتهاكات.

