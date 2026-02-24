  1. الرئيسية
انخفاض أسعار الذهب والنفط عالميا مع ارتفاع مؤشر الدولار

الثلاثاء 24 فبراير 2026 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متخلية عن أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وذلك تحت ضغط الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار الأميركي، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 5150.38 دولار للأوقية (الأونصه)، بعد أن كان قد حقق مكاسب قوية في وقت سابق من التداولات.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان المقبل بنسبة 1.1 بالمئة لتستقر عند 5170.70 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة تراجعا في المعاملات الفورية بنسبة 3.1 بالمئة لتصل إلى 85.50 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 2.9 بالمئة؛ ليسجل 2092.31 دولار، ونزل البلاديوم بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 1706.50 دولار.

إلى ذلك، حومت أسعار النفط اليوم دون أعلى مستوى ⁠لها في سبعة أشهر تقريبا، في ظل الأوضاع الجيوسياسية وحالة الضبابية المحيطة بسياسة التجارة الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات ‌لتصل إلى ⁠71.40 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا لتصل إلى 66.20 دولار للبرميل.

وعوض الدولار خسائره، اليوم الثلاثاء، مع استئناف التداول في الصين واليابان بعد عطلات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 97.90.

