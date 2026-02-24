  1. الرئيسية
السفير أنور الأغا يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة بلغاريا سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة فلسطين

الثلاثاء 24 فبراير 2026 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صوفيا/ وكالات/

 قدّم السفير أنور الأغا أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية بلغاريا، إليانا يوتوفا، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة فلسطين لدى جمهورية بلغاريا، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في القصر الجمهوري بالعاصمة صوفيا.

وشهدت المراسم استعراض حرس الشرف وعزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني والبلغاري، إلى جانب رفع العلم الفلسطيني في ساحة القصر الجمهوري، ثم جرى استقبال داخل القصر الجمهوري، تبعه مراسم تقديم أوراق الاعتماد.

وعقد السفير الأغا عقب المراسم، لقاءً مع رئيسة الجمهورية، نقل خلاله تحيات سيادة الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني.

وأطلع السفير الأغا رئيسة بلغاريا على آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون من اعتداءات متكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما الاستيلاء على الأراضي وإقامة المستعمرات غير الشرعية على أراضي المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى القتل والتدمير والإبادة الجماعية، خاصة في محافظات غزة.

كما جرى الحديث عن التحديات الراهنة وانعكاساتها على الأوضاع الإنسانية والاستقرار في المنطقة.

وأكد السفير الأغا ضرورة تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين فلسطين وبلغاريا وتطويرها في المجالات كافة، والعمل على توسيع آفاق التعاون المتبادل، ودعم تطوير المشاريع المشتركة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

من جانبها، رحبت رئيسة بلغاريا بالسفير الأغا وعبرت عن استعدادها لتقديم كل التسهيلات اللازمة التي من شأنها إنجاح مهمته، وطلبت نقل تحياتها إلى سيادة الرئيس محمود عباس وإلى الشعب الفلسطيني.

وجدّدت موقف بلادها الداعم للتوصل إلى حل سياسي شامل يستند لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويُفضي إلى تحقيق رؤية حل الدولتين، بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما عبرت عن الرغبة في المضي قدما نحو تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

