الهلال الأحمر يسير 9 شاحنات محملة بأكثر من 3 ملايين وحدة دواء لإنقاذ الوضع الصحي في غزة

الثلاثاء 24 فبراير 2026 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر يسير 9 شاحنات محملة بأكثر من 3 ملايين وحدة دواء لإنقاذ الوضع الصحي في غزة



غزة / سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية لوجستية كبرى لنقل إمدادات طبية حيوية من مستودعاتها المركزية في الضفة الغربية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. 

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحذيرات المتكررة من نفاد المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار عمل المستشفيات الميدانية، والعيادات التابعة للجمعية في القطاع.

وأشارت إلى أن القافلة هي ثمرة جهود تنسيقية مكثفة استمرت لعدة أشهر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). 

حيث انطلقت اليوم 5 شاحنات تحمل 111 منصة (مشتاح) تضم 3,284,684 وحدة من الأدوية والمحاليل الطبية، ومن المقرر استكمال المهمة بتحميل 4 شاحنات إضافية تضم 83 منصة من الأدوية الممولة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، والمخزنة لدى مستودعات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي القافلة إلى 194 منصة محملة على 9 شاحنات ضخمة.

وأوضحت الجمعية أن هذه المشتريات الطبية تمت بتمويل ودعم سخي من شركاء دوليين، شملوا الاتحاد الأوروبي (ECHO)، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، والمنظمة العربية (ARCO)، بالإضافة إلى الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر في إسبانيا، بريطانيا، النرويج، وكندا، وبالتعاون مع الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية (PAMA) لدعم علاج الأمراض الجلدية. وشددت الجمعية على أن وصول هذه المساعدات يعد ركيزة أساسية لضمان عدم توقف الخدمات الصحية الطارئة المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي.

