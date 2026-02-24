فرنسا تطالب بتقييد سفير دونالد ترامب في باريس بعد خلاف سياسي

سما / وكالات /

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفرنسا منذ تولي الرئيس ترامب منصبه، ويهدد حادثٌ وقع مؤخراً بتفاقم الخلاف بين البلدين. فقد طالبت وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة الفرنسية بمنع السفير الأمريكي تشارلز كوشنر من دخول فرنسا بعد رفضه حضور اجتماع توضيحي مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن انتقاده للعنف اليساري في البلاد.

بدأت الأزمة الدبلوماسية بعد أن نشرت السفارة الأمريكية في فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي إشارةً إلى مقتل كوينتين دارناك، الناشط اليميني المتطرف.

وزعم المنشور أن "التطرف العنيف اليساري آخذ في التصاعد" في فرنسا. وكان دارناك، طالب الرياضيات البالغ من العمر 23 عامًا، قد توفي في المستشفى قبل عشرة أيام بعد تعرضه لهجوم وضرب مبرح من قبل مجموعة من الشبان الملثمين في مدينة ليون.

نسب وزراء من الحكومة الفرنسية المنتمية ليمين الوسط الهجوم إلى "متشددين من أقصى اليسار". وقد وُجهت تهمة قتل دارناك إلى ستة مشتبه بهم متورطين في الهجوم الدامي، كما وُجهت تهمة التواطؤ والمساعدة إلى مساعد برلماني لأحد نواب اليسار المتطرف.

أثار بيان السفارة الأمريكية ردًا فرنسيًا حادًا. قال بارو خلال عطلة نهاية الأسبوع: "نرفض أي محاولة لاستغلال هذه المأساة، التي أغرقت عائلة فرنسية في الحزن، لأغراض سياسية. ليس لدينا ما نتعلمه، لا سيما فيما يتعلق بمسألة العنف، من بعض أفراد المجتمع الدولي".

عقب بيان السفارة، استدعت فرنسا كوشنر، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد، إلى مكتب وزارة الخارجية في باريس لإجراء مكالمة توضيحية - لكنه اختار عدم الحضور، مدعياً ​​أن لديه التزامات مسبقة، وأرسل نائبه بدلاً منه.

أثارت هذه الخطوة غضباً أكبر من وزارة الخارجية الفرنسية، التي اتهمت كوشنر بـ "فشل واضح في فهم المتطلبات الأساسية للبعثة الدبلوماسية"، وأشارت إلى أن بارو طلب "عدم السماح له بالوصول المباشر" إلى وزراء الحكومة.