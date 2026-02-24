إسرائيل تهدد لبنان .

سما / وكالات /

وجّهت إسرائيل رسالة غير مباشرة إلى لبنان تُهدّد فيها باستهداف البنية التحتية المدنية إذا تدخّل حزب الله في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. هذا ما أفادت به وكالة رويترز اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، استناداً إلى أقوال مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى، هددت إسرائيل بأنه إذا هاجم حزب الله إسرائيل كجزء من الرد على هجوم أمريكي على إيران، فإن إسرائيل ستلحق أضراراً بالغة بالبلاد، مع التركيز على البنية التحتية المدنية.

في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية بأن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، نقل تأكيدات من حزب الله إلى مسؤولين كبار في الحكومة المحلية، مفادها أن ممثلي الحزب لن يشاركوا في أي حرب.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن هذه التأكيدات "مرحب بها"، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن قلقه إزاء التناقض بين هذه التأكيدات والتصريحات العلنية للأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الذي أوضح صراحةً أن الحزب لن يلتزم الحياد في حال تعرض إيران لهجوم.