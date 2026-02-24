اسرائيل: الولايات المتحدة لا تملك ذخائر كافية ولن تتمكن من مهاجمة إيران إلا لبضعة أيام

القدس المحتلة / سما/

قدرت إسرائيل أن الولايات المتحدة لن تتمكن من شنّ سوى أربعة إلى خمسة أيام من الضربات المكثفة على إيران.

ويأتي هذا التقدير على الرغم من قرب وصول حاملة الطائرات الثانية، "جيرالد فورد"، إلى المنطقة. ووفقًا للتقدير، إذا قررت إدارة ترامب شنّ هجوم محدود، فقد يستمر لمدة أسبوع.

يتوافق هذا التقييم بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن تقييم استخباراتي إسرائيلي، مع تقييم رئيس أركان الجيش الأمريكي، دان كين، الذي صرّح، بحسب تقارير أمريكية، خلال مناقشات مغلقة مع الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين كبار آخرين، بأن حشد القوات الأمريكية في المنطقة سيكون كافيًا لشنّ هجوم صغير أو متوسط ​​النطاق.

ومع ذلك، حذّر كين من خطر كبير يواجه القوات الأمريكية في المنطقة، وأشار أيضًا إلى استنزاف مخزون الذخيرة في ضوء المساعدات الكبيرة المقدمة لأوكرانيا وإسرائيل.



كما أوضح أن العمليات التي يجري النظر فيها في إيران ستكون أكثر تعقيدًا بكثير من العملية الناجحة التي نُفّذت الشهر الماضي للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتي دفعت ترامب إلى البحث عن خيارات عسكرية ضد طهران أيضًا.

وخلال اجتماعات عُقدت مؤخرًا، بما في ذلك اجتماع عُقد الأربعاء الماضي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، أوضح الجنرال كين بالتفصيل ما يمكن للجيش القيام به عمليًا، لكنه كعادته امتنع عن تبني موقف سياسي محدد.

وفي محاولة أخيرة لتجنب المواجهة، سيلتقي ممثلو الولايات المتحدة وإيران مجددًا في جنيف يوم الخميس لجولة أخرى من المحادثات. وقال ترامب أمس: "أنا من يتخذ القرار. أفضل التوصل إلى اتفاق على عدم التوصل إليه، ولكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيكون يومًا عصيبًا للغاية على هذا البلد".



ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإنه على الرغم من عدم اتخاذ قرارات نهائية، يميل ترامب إلى شن ضربة استباقية في الأيام المقبلة تهدف إلى توضيح ضرورة موافقة القيادة الإيرانية على التخلي عن قدرتها على إنتاج أسلحة نووية.

ومن بين الأهداف قيد الدراسة: مقر الحرس الثوري، والمنشآت النووية الإيرانية، وبرنامجها للصواريخ الباليستية.



قال ترامب لمستشاريه إنه إذا لم تقنع هذه الخطوات طهران بالامتثال لمطالبه، فسيترك على الطاولة إمكانية توجيه ضربة عسكرية في وقت لاحق من هذا العام، بهدف المساعدة في الإطاحة بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي