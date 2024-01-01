لأول مرة ..إئتلاف جديد يدعم”63″ مرشحا للكونجرس والشعار” نضالك الداخلي مرتبط بالنضال الفلسطيني خارجيا”

القدس المحتلة / سما/



لأول مرة تماما في عمق المشهد السياسي الأمريكي يعلن إئتلاف فلسطيني أمريكي إطلاق حملة لدعم 63 مرشحا للكونغرس ممن أعلنوا مناصرتهم للحقوق الفلسطينية ورفض أي تمويل من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل.

وفي خطوة تعتبر “سابقة تاريخية” أعلن ائتلاف يضم 12 منظمة فلسطينية أمريكية رائدة اليوم عن إطلاق حملة وطنية تهدف إلى تعزيز ودعم مرشحي الكونغرس المناصرين للعدالة والحقوق الفلسطينية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتسعى هذه المبادرة، التي تقودها مؤسسات مجتمعية اميركية، إلى توحيد القوة السياسية للجالية الفلسطينية الأمريكية للدعوة إلى مستقبل قائم على العدالة والمساواة.

ويؤكد الائتلاف في نص بيان خصص للنشر وأرسل لرأي اليوم أن النضال ضد الظلم الداخلي في أمريكا مرتبط جوهريًا بالنضال من أجل الحقوق الفلسطينية في الخارج.

وقال أيمن بلشة أحد مؤسسي الائتلاف: “تنبثق هذه الحملة من واقع مزدوج: بينما يواجه العديد من الأمريكيين تحديات تتعلق بالظلم الداخلي، فإننا كجالية فلسطينية نتحمل واجب المساعدة في تعزيز المرشحين المناسبين لقيادة البلاد—مرشحين متجذرين في مبادئ العدالة والمساواة للجميع. نؤمن إيمانًا راسخًا بأن عدالة فلسطين متشابكة مع عدالة الشعب الأمريكي. لا يمكنك الحصول على واحدة دون الأخرى.

وقالت رانيا القواسمة، المتحدثة باسم الائتلاف: “الهدف الأساسي للائتلاف هو تطوير استراتيجية موحدة لتحديد وتعزيز المرشحين الذين يشاركوننا قيمنا الأساسية.

على وجه التحديد، ستركز الحملة على المرشحين الذين يستوفون معيارين حاسمين: يجب أن يرفضوا التمويل من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، ويجب أن يعارضوا بنشاط الإبادة الجماعية الجارية في غزة.

ولضمان المصداقية والمواءمة مع الأهداف التقدمية الأوسع، ستعتمد عملية فحص المرشحين على منظمات مرموقة حيث سيستخدم الائتلاف أبحاث وتقييمات مجموعات مثل TrackAIPAC و New Policy PAC و AZPAC لتوجيه اختياراتهم.

وتابعت القواسمة: “نحن نتجاوز الجهود المنعزلة من خلال توحيد منظماتنا، نضخم أصواتنا المشتركة ونجمع مواردنا. هدفنا هو تعزيز تحول هادف في تمثيل الكونغرس الأمريكي— لدعم المرشحين الذين يعطون الأولوية للعدالة وحقوق الإنسان على المساهمات المالية المسيسة.

جمع الائتلاف مواد تعريفية عن المرشحين المحتملين وطور قائمة أولية للمرشحين مصممة لتعظيم التأثير الانتخابي لوضع اللمسات النهائية على إطار العمل والمبادئ التوجيهية لعملية الاختيار.

وستتم دعوة المنظمات المؤيدة ممثلين من الجاليات الفلسطينية الأوسع والمتحالفة إلى اجتماع افتراضي عبر تطبيق زووم. في الأيام المقبلة.

وقال مسؤول الاتصال السياسي في التحالف هايل منصور ان هناك قوة أخلاقية لصوت الجالية الفلسطينية وهذه القوة قادرة على توحيد اصوات الجاليات العربية والاسلامية والاقليات والتقدميين خلفها.

وأكد ان هذه الحملة هي انطلاقة لتوحيد العمل الفلسطيني على الساحة الاميركية.

واختتم : “ندعو منظماتنا المتحالفة للانضمام إلينا في هذا العمل الأساسي لتشكيل حملة تعكس وجهات نظرنا المتنوعة. واضاف: نطلب من مجتمعنا وحلفائنا تأييد هذه الحملة وجهودنا الجماعية لتعزيز المرشحين الذين يقفون ضد الإبادة الجماعية ويرفضون النفوذ المفسد للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك.