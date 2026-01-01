  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنيف : فلسطين تشارك في الدورة 61 لمجلس حقوق الانسان

الإثنين 23 فبراير 2026 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنيف : فلسطين تشارك في الدورة 61 لمجلس حقوق الانسان



جنيف/ سما/

تشارك وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين في أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي افتتحها كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى جانب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطغت الحالة السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على كلمات الافتتاح.

وأكد الأمين العام في كلمته أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره حق أصيل وغير قابل للتصرف، وحذر أن حل الدولتين يتعرض للتقويض بشكل يومي في ظل استمرار الانتهاكات على الأرض. من جهته، وصف المفوض السامي الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، واشار إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع لا تكفي مقارنة بالاحتياجات الهائلة، وأعرب عن مخاوف جدية من التهجير القسري ومؤشرات على تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية، واكد على ضرورة التزام كافة الاطراف بالقانون الدولي والعودة إلى الشرعية الدولية، وأن أي حل مستدام في الشرق الأوسط يجب أن يشمل حل الدولتين. كما نددت رئيسة الجمعية العامة بالاعتداءات التي تستهدف وكالة الأونروا، وشددت على أهمية حماية مؤسسات الأمم المتحدة وضمان استمرار عملها الإنساني.

وتأتي مشاركة الوزيرة شاهين في إطار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية لحشد الدعم الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، ومنع التهجير القسري، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

5000 شرطي فلسطيني وقوة دولية بـ20 ألف جندي في طريقهم لغزة

العائدون إلى غزة يروون تفاصيل إجراءات الاحتلال الاسرائيلي الاستفزازية في معبر رفح خلال شهر رمضان

خطة طوارئ وخلفاء خامنئي حال اغتياله ..كيف تستعد إيران لتلقي ضربة أمريكية محتملة وما دور لاريجاني..

السفارة الأمريكية في بيروت تُجلي عشرات الموظفين بصورة عاجلة ..

احتجاجاً على خطاب مخرج فلسطيني.. وزير البيئة الألماني ينسحب من حفل جوائز "برليناله"

حماس تقترب من حسم هوية رئيس مكتبها السياسي في دورة انتخابية استثنائية

المكسيك : أعمال شغب واسعة بعد مقتل "إل مينتشو" وترحيب أمريكي

الأخبار الرئيسية

IMG_3762

السفارة الأمريكية في بيروت تُجلي عشرات الموظفين بصورة عاجلة ..

لجنة غزة المحلية " التكنوقراط" ستقدم خطة من 20 بنداً لنزع سلاح حماس مارس المقبل

الضربة الاميركية الاسرائيلية القادمة: "إعماء" إيران أولا وتعطيل منظومات الرادار وقدرات الجيش

هنغبي : الفلسطينيون صمدوا طيلة عامين ولم يرفعوا الراية البيضاء رغم مساعدة أمريكا لنا

سموتريتش: إنذار قريب لحماس وإلا سنتحرك بشرعية دولية