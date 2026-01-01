سموتريتش: إنذار قريب لحماس لتسليم السلاح والمقار والأنفاق وإلا سنتحرك بشرعية دولية

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن حكومته لم تتراجع عن هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حركة حماس، مشيراً إلى أن إسرائيل تمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الفرصة لتحقيق هذا الهدف بأسلوبه الخاص.

وأوضح سموتريتش أن فشل الإدارة الأمريكية في القضاء على الحركة سيمنح الجيش الإسرائيلي "شرعية دولية ودعماً أمريكياً مباشراً" لتنفيذ العملية بنفسه، مؤكداً أن هذا السيناريو سيعزز الموقف الإسرائيلي على الساحة الدولية. وفق مزاعمه.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه إنذار رسمي لحماس يقضي بتسليم السلاح والمقار والأنفاق، مشدداً على أن عدم الاستجابة لهذا الإنذار سيمنح إسرائيل الحق في التحرك العسكري المباشر لتحقيق أهدافها.