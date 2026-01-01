  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سموتريتش: إنذار قريب لحماس لتسليم السلاح والمقار والأنفاق وإلا سنتحرك بشرعية دولية

الإثنين 23 فبراير 2026 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: إنذار قريب لحماس لتسليم السلاح والمقار والأنفاق وإلا سنتحرك بشرعية دولية



القدس المحتلة / سما /

 أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن حكومته لم تتراجع عن هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حركة حماس، مشيراً إلى أن إسرائيل تمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الفرصة لتحقيق هذا الهدف بأسلوبه الخاص.

وأوضح سموتريتش أن فشل الإدارة الأمريكية في القضاء على الحركة سيمنح الجيش الإسرائيلي "شرعية دولية ودعماً أمريكياً مباشراً" لتنفيذ العملية بنفسه، مؤكداً أن هذا السيناريو سيعزز الموقف الإسرائيلي على الساحة الدولية. وفق مزاعمه. 

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه إنذار رسمي لحماس يقضي بتسليم السلاح والمقار والأنفاق، مشدداً على أن عدم الاستجابة لهذا الإنذار سيمنح إسرائيل الحق في التحرك العسكري المباشر لتحقيق أهدافها.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن : ايران على بعد اسبوع من انتاج قنبلة نووية والرئيس ترامب متعجب من عدم استسلامها حتى الان ..

حملةٌ صهيونيّةٌ ضدّ ملكة جمال كاليفورنيا: “أفضّل الموت على عبادة إسرائيل”..

الإفتاء تحدد قيمة صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب الزكاة في فلسطين

“صواريخ إيران ومضيق هرمز أولى أهداف واشنطن”.. قائد عسكري أمريكي يكشف سيناريو الحرب!

خلافاتٌ بواشنطن حول العدوان ضدّ إيران.. من الصعب إجبار الإيرانيين على الاستسلام!

هاكابي يهاجم كارلسون ويتهمه بنشر ادعاءات غير مؤكدة حول "حق اليهود"

“معركة الكابلات البحرية تشتعل”.. إعلام عبري: مصر والسعودية في مواجهة إسرائيل تحت سطح البحر

الأخبار الرئيسية

العائدون إلى غزة يروون تفاصيل إجراءات الاحتلال الاسرائيلي الاستفزازية في معبر رفح خلال شهر رمضان

5000 شرطي فلسطيني وقوة دولية بـ20 ألف جندي في طريقهم لغزة

حماس تقترب من حسم هوية رئيس مكتبها السياسي في دورة انتخابية استثنائية

خطة طوارئ وخلفاء خامنئي حال اغتياله ..كيف تستعد إيران لتلقي ضربة أمريكية محتملة وما دور لاريجاني..

“صواريخ إيران ومضيق هرمز أولى أهداف واشنطن”.. قائد عسكري أمريكي يكشف سيناريو الحرب!