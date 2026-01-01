إسرائيل تصنف منصات فلسطينية كأذرع لـحماس وتحذر من تفجير الأوضاع في القدس

القدس المحتلة / سما /

وقع وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمرا عسكريا يصنف عدد من المنصات والمنابر الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية كأذرع لحركة حماس.

وبحسب زعم القرار الإسرائيلي فان حماس تسعى من خلال تلك المنصات تفجير الشارع الفلسطيني وخاصة في القدس مستغلة شهر رمضان .

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تحذيرا صادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلية " الشاباك" قائلاً: "هناك محاولة متعمدة لإثارة الاضطرابات والتحريض على العنف مع التركيز على القدس والاقصى".

وبحسب الشاباك " هناك خمس منصات إنترنت تعمل كأذرع لحماس خصوصا تلك التي يتم إدارتها من تركيا والتي تحاول وسيتم التعامل معها بموجب قانون حظر الارهاب".

وبحسب التقرير الإسرائيلي فان إسرائيل شاركت تلك المعلومات مع الأمريكيين.