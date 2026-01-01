  1. الرئيسية
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد في قرية تل جنوب نابلس ويخطون شعارات عنصرية

الإثنين 23 فبراير 2026 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد في قرية تل جنوب نابلس ويخطون شعارات عنصرية



رام الله/سما/

أضرم مستوطنون النار، فجر الإثنين في مسجد بقرية تل جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانه، من بينها "انتقام" و"تدفيع الثمن".

وبحسب شهود عيان، اندلع الحريق عند مدخل المسجد وألحق أضرارا بالبوابة والواجهة الخارجية، فيما تمكن أهالي القرية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى داخل المسجد.

من جهتها، أفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين حاولوا إحراق مسجد أبو بكر الصديق في القرية خلال ساعات الفجر، مؤكدة متابعة الحادثة مع الجهات المختصة.

وتشهد قرى وبلدات محافظة نابلس اعتداءات متكررة من قبل عصابات "تدفيع الثمن" و"فتية التلال"، تستهدف الممتلكات ودور العبادة، وتشمل إحراق مساجد وكتابة شعارات تحريضية على جدرانها.

وتتركز هذه الاعتداءات بشكل خاص في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

