  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد القوات البرية الإيرانية: تحركات العدو تحت أنظارنا على مدار الساعة وقواتنا جاهزة

الأحد 22 فبراير 2026 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد القوات البرية الإيرانية: تحركات العدو تحت أنظارنا على مدار الساعة وقواتنا جاهزة



طهران / وكالات /

قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي، الأحد، إن قوات بلاده تراقب تحركات من وصفهم بـ”الأعداء” على مدار الساعة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها جهانشاهي خلال تفقده قطعة عسكرية في مدينة بيرانشهر بمحافظة أذربيجان الغربية بالقرب من الحدود العراقية.
وشدد على أن القوات البرية الإيرانية تبذل كل ما في وسعها لحماية أراضي البلاد.
وأضاف: “تتم مراقبة جميع تحركات العدو باستمرار. ولن يسمح جنودنا، بفضل قدراتهم المتقدمة، بأي عمل عدائي ضد هذه الأراضي”.
ومشيرا إلى الدور الرادع للقوات البرية الإيرانية، قال جهانشاهي إنهم وصلوا إلى مستوى يمكنهم فيه تحييد التهديدات المحتملة ضد بلادهم في بداياتها.

ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة، بتحريض من إسرائيل، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوّح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن “وكلائها بالمنطقة”.
وترى طهران أن واشنطن وتل أبيب تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن ونستعد لهجوم إيراني واسع بالصواريخ ..

إسرائيل : 6 قنابل ألقيت بشكل متزامن في هجوم شرق لبنان بواسطة مقاتلات وصلت بسرية

بأكثر من 60 طائرة مقاتلة: انتشار عسكري أمريكي في قاعدة بالأردن

روسيا: «تلغرام» يهدد حياة العسكريين بمنطقة «العملية العسكرية الخاصة»

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار : حزب الله والجماعات المسلحة الشيعية تستعد لهجوم محتمل بعد التهديد الأمريكي

مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي : لا تزال هناك خطة لتدمير إسرائيل

أنفاق غزة تعود إلى الواجهة.. وثائق تكشف مسحا أمريكيا تحت الأرض تمهيدا لبناء قاعدة عسكرية في القطاع

الأخبار الرئيسية

خلافاتٌ بواشنطن حول العدوان ضدّ إيران.. من الصعب إجبار الإيرانيين على الاستسلام!

واشنطن : ايران على بعد اسبوع من انتاج قنبلة نووية والرئيس ترامب متعجب من عدم استسلامها حتى الان ..

ويتكوف : سيتم توفير مساكن ووسائل نقل جماعي في غزة

إسرائيل تبلغ واشنطن رفضها تمويل "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار : حزب الله والجماعات المسلحة الشيعية تستعد لهجوم محتمل بعد التهديد الأمريكي