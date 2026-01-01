ويتكوف : ترامب متعجب من عدم استسلام إيران

القدس المحتلة / سما /

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الرئيس يتساءل عن سبب عدم استسلام إيران رغم الضغوط الكبيرة التي تواجهها، مؤكدا أن إقناع طهران بالتراجع عن مواقفها “أمر صعب”.

وأوضح ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن ترامب يمتلك “عديد البدائل”، لكنه يتساءل لماذا لم تتوجه إيران إلى الولايات المتحدة لتأكيد عدم رغبتها في امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف ويتكوف أنه التقى نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، بتوجيه من ترامب، واصفا إياه بـ”الرجل القوي الذي يهتم ببلده”، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار سياسة الرئيس الأميركي وليس سياسة بهلوي الشخصية.

وأشار ويتكوف إلى أن الإيرانيين يؤكدون أن برنامجهم النووي سلمي، لكنه قال إنهم كانوا يخصبون اليورانيوم بمستويات أعلى مما هو ضروري، مضيفا أنهم قد يكونون على بعد أسبوع من امتلاك مواد كافية لصنع قنابل نووية بجودة صناعية.

وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام دعوته ترامب لتجاهل مستشارين ينصحونه بعدم ضرب إيران، فيما نقل الموقع عن مستشارين كبار للرئيس أن ترامب لم يحسم قراره بعد بشأن شن ضربات عسكرية ضد طهران.

وتحدث ويتكوف عن خطط تتعلق بغزة، مشيرا إلى أن الأموال التي أعلن ترامب تخصيصها ستستخدم لمشاريع إسكان ونقل جماعي، إضافة إلى إزالة الأنقاض وتجهيز القطاع لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

وفي الملف الأوكراني، قال ويتكوف إنه وجاريد كوشنر متفائلان بتقديم مقترحات قد تجمع الروس والأوكرانيين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وقد تؤدي إلى قمة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وربما قمة ثلاثية مع ترامب، مؤكدا أن الرئيس الأميركي لن يشارك في أي اجتماع ما لم يرَ إمكانية تحقيق نتائج ملموسة.

وكانت إسرائيل تستعد لهجوم أميركي على إيران في نهاية الأسبوع، ولكن مع اقتراب يوم الخميس تبين للمسؤولين الإسرائيليين أنه تم تأجيل الهجوم إلى موعد لاحق، يرجح أن يكون قريبا، على ما أفاد الموقع الإلكتروني "واينت" الإسرائيلي.

وذكر الموقع الإلكتروني أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيعقد، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة الاستعدادات للهجوم المحتمل على إيران، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية.

وبحسب الموقع، من المفترض مبدئيا أن تقدم إسرائيل الدعم للقوات الأميركية، مع وجود تقاسم للمهام بين الجانبين.

وأفاد الموقع أن إسرائيل قد بدأت بالفعل التحضيرات لهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن تأجيله أدى إلى إعادة جدولة الخطط إلى موعد غير محدد، ومن المتوقع ألا يبتعد كثيرا عن الوقت الأصلي.