الاحتلال يواصل خروقاته: غارات مكثفة على رفح وقصف مدفعي يطال شمال وشرق غزة

غزة / سما /

شهد قطاع غزة فجر اليوم الأحد سلسلة من الهجمات العسكرية المكثفة، حيث نفذت طائرات الاحتلال غارات جوية واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، مما تسبب في دمار واسع وحالة من الذعر بين السكان.

وفي المناطق الشمالية، أفادت مصادر ميدانية بأن الآليات العسكرية التابعة للاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر صوب المواطنين في منطقة الرزان الواقعة ضمن مشروع بيت لاهيا، مما أدى إلى عرقلة حركة الأهالي في تلك المنطقة المستهدفة.

شنت قوات الاحتلال غارات جوية مكثفة على مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق آلياته النار تجاه المواطنين شمالاً.

بالتزامن مع ذلك، وسعت مدفعية الاحتلال دائرة استهدافها لتطال الأحياء الشرقية لمدينة غزة، حيث سُمع دوي انفجارات عنيفة ناتجة عن القصف الثقيل، في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يضرب كافة محافظات القطاع من الشمال إلى الجنوب.