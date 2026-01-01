  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل خروقاته: غارات مكثفة على رفح وقصف مدفعي يطال شمال وشرق غزة

الأحد 22 فبراير 2026 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته: غارات مكثفة على رفح وقصف مدفعي يطال شمال وشرق غزة



غزة / سما /

شهد قطاع غزة فجر اليوم الأحد سلسلة من الهجمات العسكرية المكثفة، حيث نفذت طائرات الاحتلال غارات جوية واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، مما تسبب في دمار واسع وحالة من الذعر بين السكان.

وفي المناطق الشمالية، أفادت مصادر ميدانية بأن الآليات العسكرية التابعة للاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر صوب المواطنين في منطقة الرزان الواقعة ضمن مشروع بيت لاهيا، مما أدى إلى عرقلة حركة الأهالي في تلك المنطقة المستهدفة.

شنت قوات الاحتلال غارات جوية مكثفة على مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق آلياته النار تجاه المواطنين شمالاً.

بالتزامن مع ذلك، وسعت مدفعية الاحتلال دائرة استهدافها لتطال الأحياء الشرقية لمدينة غزة، حيث سُمع دوي انفجارات عنيفة ناتجة عن القصف الثقيل، في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يضرب كافة محافظات القطاع من الشمال إلى الجنوب.

الأكثر قراءة اليوم

العدوان سيُغيِّر الشرق الأوسط ..ضابط الاستخبارات الأمريكيّ ريتر: يُمكِن لإيران إرسال حاملة الطائرات لقاع المحيط..

بحبح: “حماس” مستعدة للتفاوض على سلاحها مع ضمانات سلامة عناصرها وإسرائيل تخشى صواريخ إيران والحرب تقترب

اسرائيل: فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن ونستعد لهجوم إيراني واسع بالصواريخ ..

إسرائيل : 6 قنابل ألقيت بشكل متزامن في هجوم شرق لبنان بواسطة مقاتلات وصلت بسرية

بأكثر من 60 طائرة مقاتلة: انتشار عسكري أمريكي في قاعدة بالأردن

روسيا: «تلغرام» يهدد حياة العسكريين بمنطقة «العملية العسكرية الخاصة»

السلطة الفلسطينية ترحب بإنشاء مكتب ارتباط مع "مجلس السلام" لتنسيق إدارة قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

واشنطن : ايران على بعد اسبوع من انتاج قنبلة نووية والرئيس ترامب متعجب من عدم استسلامها حتى الان ..

ويتكوف : سيتم توفير مساكن ووسائل نقل جماعي في غزة

إسرائيل تبلغ واشنطن رفضها تمويل "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار : حزب الله والجماعات المسلحة الشيعية تستعد لهجوم محتمل بعد التهديد الأمريكي

اسرائيل: فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن ونستعد لهجوم إيراني واسع بالصواريخ ..