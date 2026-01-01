  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سوريا: بدء إجراءات منح الجنسية للأكراد

السبت 21 فبراير 2026 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا: بدء إجراءات منح الجنسية للأكراد



دمشق/ وكالات/

أصدرت وزارة الداخلية السورية، قرارًا يتضمن التعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13، الذي ينص على تجنيس الأكراد المحرومين من الجنسية السورية، المشمولين بأحكامه.

وأكدت أن القرار يأتي انسجامًا مع مبادئ "الإعلان الدستوري" التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.

وتضمن القرار آلية التقديم وشروطه، حيث يمكن للراغبين بالحصول الجنسية التقدم بشكل فردي أو مع عائلته.

وخصصت الوزارة مراكز لهذا الغرض في 5 محافظات هي دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أصدر المرسوم الرئاسي رقم 13 في 16 كانون الثاني 2026، الذي يشمل الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية لأكراد سورية، بما يعكس التزامًا ببناء دولة جامعة تحمي حقوق مواطنيها دون إقصاء أو تمييز.

وفي 28 يناير وجهت وزارة الداخلية السورية، الإدارة العامة للشؤون المدنية، بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم ومنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تستعين بـ”صديق ألماني”.. تفكيك “شيفرة” مناورات هرمز: 5 دول خليجية “خضعت” لأمر إيراني و”التكتيك الصيني” في خدمة “الحرس الثوري”..

سفير امريكا في اسرائيل يفجر قنبلة عن حق إسرائيل بامتلاك سوريا ولبنان والأردن وجزء من السعودية والعراق ومصر

مجزرة بشعة..عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية عنيفة على “بعلبك” شرقي لبنان ثالث أيام رمضان..

ترامب يأمر الجيش الأمريكي بالاستعداد لاسقاط النظام الإيراني واغتيال قادته

فيفا ومجلس السلام يقران إنشاء 50 ملعباً في قطاع غزة

تركيا تطلق حملة ضد مجندات إسرائيليات مزدوجات الجنسية في إسطنبول

واشنطن : وصول المدمرة "يو إس إس ماهان" إلى الشرق الأوسط مع حاملة الطائرات جيرالد فورد

الأخبار الرئيسية

العدوان سيُغيِّر الشرق الأوسط ..ضابط الاستخبارات الأمريكيّ ريتر: يُمكِن لإيران إرسال حاملة الطائرات لقاع المحيط..

الأردن: تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب "حول سيطرة اسرائيل على الشرق الاوسط" غير مسؤولة وعبثية تصعيدية

بحبح: “حماس” مستعدة للتفاوض على سلاحها مع ضمانات سلامة عناصرها وإسرائيل تخشى صواريخ إيران والحرب تقترب

السلطة الفلسطينية ترحب بإنشاء مكتب ارتباط مع "مجلس السلام" لتنسيق إدارة قطاع غزة

IMG_3726

بالانتير تكنولوجيز: ذكاء اصطناعي في خدمة اقتصاد الإبادة الإسرائيلية بغزة