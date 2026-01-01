شهيدان بجباليا وخان يونس واصابات بالشجاعية

غزة/سما/

استشهد مواطنان واصيب ثلاثة صباح اليوم السبت في خروقات اسرائيلية بعدة مناطق بقطاع غزة.

واستشهد المواطن ماجد ابومعروف 30 عاما اثر إلقاء قنبلة من طائرات الكواد كابتر عليه في "بلوك 2" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونقل الشهيد عبر دراجة نارية إلى عيادة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

من جهته، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد المواطن أسامة أحمد عبد العزيز النجار (46 عامًا) إثر قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اصيب ثلاثة مواطنين برصاص قناصة الاحتلال بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.