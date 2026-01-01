  1. الرئيسية
الأردن: تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب "حول سيطرة اسرائيل على الشرق الاوسط" غير مسؤولة وعبثية تصعيدية

السبت 21 فبراير 2026 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب "حول سيطرة اسرائيل على الشرق الاوسط" غير مسؤولة وعبثية تصعيدية



القدس المحتلة/سما/

دانت وزارة الخارجية الأردنية يوم السبت، التصريحات التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة مايك هاكابي في تل أبيب، والتي قال فيها إنه سيكون مقبولًا أن تسيطر إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله، إضافة إلى الضفة الغربية.

ورفض الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي هذه التصريحات العبثية والاستفزازية، التي تمثل انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية، ومساسًا بسيادة دول المنطقة، ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة.

وأكّد، أن الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأكّد الناطق الأردني، على أهمية تضافر كل الجهود لتثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن 2803، بدلًا من إصدار تصريحات عبثية تصعيدية لا مسؤولة ولا قيمة قانونية لها ولا أثر.

