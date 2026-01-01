السويد توجه نداء عاجلا لمواطنيها في إيران لمغادرتها بشكل فوري وتحذر: من يختار البقاء هناك سيتحمل مسؤولية كبيرة

وكالات - سما-

دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد المواطنين السويديين الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد فوراً.

وقالت ستينرغارد، في منشور عبر حسابها على منصة شركة “إكس” الأمريكية، مساء الجمعة، إنه ينبغي الالتزام بتوصية وزارة الخارجية السويدية بعدم السفر إلى إيران.

وأكدت أنها تكرر دعوتها القوية للمواطنين السويديين الموجودين في إيران إلى مغادرتها فورا.

وأشارت إلى أن مغادرة إيران عبر الرحلات الجوية والمعابر البرية لا تزال ممكنة.

وأضافت: “يجب على السويديين مغادرة إيران لتوفر الفرصة وعدم الانتظار”.

وحذرت من أنه من يختار البقاء هناك يتحمل مسؤولية شخصية كبيرة، ولن تتمكن وزارة الخارجية من المساعدة في عمليات الإجلاء من إيران في حال تدهور الوضع.

ورعت سلطنة عمان الثلاثاء، جولة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في مدينة جنيف السويسرية، بعد جولة سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير/ شباط الجاري.

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن “وكلائها بالمنطقة”.

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.