حزب الله ينعى قياديًّا قضى في غارات إسرائيلية الجمعة

بيروت /سما/

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استشهاد القيادي في الحزب حسين ياغي، خلال الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع في لبنان.

ونعى حزب الله، في بيان له اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، المسؤول العسكري حسين ياغي و5 آخرين قضوا في الغارات الإسرائيلية على البقاع.

ويُعد "ياغي" من الشخصيات السياسية البارزة في حزب الله، إذ شغل سابقاً منصب نائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة، وهو من مؤسسي الحزب عام 1982 وتولّى مواقع قيادية عدة، من بينها المعاون التنفيذي للأمين العام للحزب الشهيد حسن نصر الله.

واستشهد 10 أشخاص، على الأقل، وأصيب العشرات، مساء أمس الجمعة، في غارات إسرائيلية استهدفت مبان في منطقة البقاع شرق لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان أن الغارات الإسرائيلية على البقاع خلفت 10 شهداء و30 جريحا، في حصيلة غير نهائية.

وأوردت وسائل إعلام لبنانية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات استهدفت منطقة الشعرة، وطريق بعلبك، وسهل تمنين، وقصر نبا في البقاع اللبناني.

وشهد لبنان عدواناً إسرائيلياً بدأ في أكتوبر 2023 تطور في سبتمبر 2024 إلى حرب مفتوحة، أوقعت أكثر من 4 آلاف شهيد و17 ألف جريح، قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار، وأسفرت الخروقات عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وتواصل "إسرائيل"، بالتزامن مع هذه الاعتداءات، تحليق طيرانها الحربي والمسيّر في أجواء جنوب لبنان، إضافة إلى استمرار احتلالها خمس تلال حدودية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.