الاحتلال يواصل نسف منازل وغارات شرقي خانيونس وحي التفاح في غزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ134 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى اثنين من المواطنين احدهما ببيت لاهيا شمال القطاع والثاني جنوب مدينة غزة والى اصابة عدد من المواطنين في القطاع.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما تعرض الحي لقصف مدفعي مكثف وإطلاق نار شمال حي الشجاعية وشرق جباليا.

وأغارت طائرات الاحتلال فجر اليوم السبت عدة مرات على أهداف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتزامنت الغارات مع أعمال نسف للمنازل في القرى الشرقية من المدينة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار بكثافة في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء: 611 اضافة إلى 1630مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 726 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 72069 شهيدا و171728 مصابا.