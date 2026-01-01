الطقس: أجواء غائمة ودافئة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا الى غائم جزئي، ودافئا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وفي ساعات المساء والليل، تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والإثنين، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على معظم المناطق.