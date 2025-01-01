  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلس السلام يعلن عن إنشاء مكتب للتنسيق مع السلطة

السبت 21 فبراير 2026 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس السلام يعلن عن إنشاء مكتب للتنسيق مع السلطة



القدس المحتلة/سما/

أعلن نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لغزة، الجمعة، عن إنشاء مكتب ارتباط رسمي بين مكتبه والسلطة الفلسطينية، في إطار تنفيذ خطة السلام الأميركية الخاصة بقطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ملادينوف أن المكتب «يرحب بإنشاء مكتب ارتباط مع السلطة الفلسطينية»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستوفر قناة رسمية ومنظمة للتواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يضمن أن تتم المراسلات وتسلمها ونقلها عبر آلية مؤسسية واضحة.

وأوضح البيان أن ملادينوف، بصفته حلقة الوصل بين «(مجلس السلام) واللجنة الوطنية لإدارة غزة، يضمن تنفيذ مختلف جوانب الإدارة الانتقالية وإعادة الإعمار والتطوير في قطاع غزة (بنزاهة وفاعلية)»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأعرب البيان عن تطلع المكتب إلى العمل مع مكتب الارتباط التابع للسلطة الفلسطينية لتنفيذ خطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وبما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً لسكان غزة والمنطقة.

من جانبه، رحب حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، بالإعلان، وقال في بيان مقتضب: «نرحب بإعلان إنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الفلسطينية، والذي يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل (مجلس السلام) والسلطة الفلسطينية لتنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن 2803».

الأكثر قراءة اليوم

وثيقة داخلية لمركز التنسيق الاميركي تكشف: إعادة إعمار غزة جارية وتم ازالة مليون طن من الأنقاض ..

واشنطن تستعين بـ”صديق ألماني”.. تفكيك “شيفرة” مناورات هرمز: 5 دول خليجية “خضعت” لأمر إيراني و”التكتيك الصيني” في خدمة “الحرس الثوري”..

رغم رفض نتنياهو القاطع.. إعلام عبري يكشف عن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة

سفير امريكا في اسرائيل يفجر قنبلة عن حق إسرائيل بامتلاك سوريا ولبنان والأردن وجزء من السعودية والعراق ومصر

مجزرة بشعة..عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية عنيفة على “بعلبك” شرقي لبنان ثالث أيام رمضان..

بلير: نأمل نزع سلاح “حماس” بالتراضي مقابل انتقالها للعمل السياسي وإعادة إعمار غزة بعد الحرب يحتاج وقتًا

ترامب يأمر الجيش الأمريكي بالاستعداد لاسقاط النظام الإيراني واغتيال قادته

الأخبار الرئيسية

IMG_3726

بالانتير تكنولوجيز: ذكاء اصطناعي في خدمة اقتصاد الإبادة الإسرائيلية بغزة

السويد توجه نداء عاجلا لمواطنيها في إيران لمغادرتها بشكل فوري وتحذر: من يختار البقاء هناك سيتحمل مسؤولية كبيرة

نيويورك تايمز : امريكا تجلي جنودها من القواعد العسكرية استعداد لضرب طهران

سفير امريكا في اسرائيل يفجر قنبلة عن حق إسرائيل بامتلاك سوريا ولبنان والأردن وجزء من السعودية والعراق ومصر

IMG_3722

مجزرة بشعة..عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية عنيفة على “بعلبك” شرقي لبنان ثالث أيام رمضان..