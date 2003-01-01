  1. الرئيسية
رئيس وزراء بولندا يدعو مواطنيه لمغادرة إيران فورًا: قد يصبح مستحيلاً خلال ساعات

الخميس 19 فبراير 2026 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الخميس، إن على جميع البولنديين مغادرة إيران فورًا، محذرًا من أن الصراع العسكري المحتمل قد يجعل الإجلاء أمرًا غير ممكن في غضون ساعات.

وأضاف "من فضلكم غادروا إيران فورًا... ولا تتوجهوا لهذا البلد تحت أي ظرف من الظروف"، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وأبدى الجيش الأمريكي استعداده لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، على ما أفادت مصادر مطلعة لشبكة (CNN)، اليوم الخميس.

كما أرسلت واشنطن أعداداً كبيرة من الطائرات المقاتلة النفاثة وطائرات الدعم، إلى الشرق الأوسط، لتجمع بذلك أكبر قدر من القوة الجوية في المنطقة منذ غزو العراق عام 2003، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وواصلت الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية نقل طائرات مقاتلة متطورة من طراز (F-35) و(F-22) باتجاه الشرق الأوسط، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤول أمريكي.

ويدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأهداف من تلك الضربة، وهل سيكون وقف البرنامج النووي الإيراني المنهك بالفعل، أو القضاء على قوته الصاروخية، أو محاولة إسقاط النظام.

