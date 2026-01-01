  1. الرئيسية
الأمم المتحدة تحذّر من "مخاوف" تطهير عرقي في غزة والضفة

الخميس 19 فبراير 2026 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن "مخاوف" من حصول تطهير عرقي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلو نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات التهجير والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".

وشدد التقرير على أن "هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".

