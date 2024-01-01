  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تسحب قواتها من سورية خلال شهرين

الخميس 19 فبراير 2026 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تسحب قواتها من سورية خلال شهرين



القدس المحتلة / سما /

تخطط الولايات المتحدة لسحب جميع قواتها المنتشرة في سورية، والبالغ عددها نحو ألف جندي، خلال الشهرين المقبلين، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن تتجه إلى إنهاء وجودها العسكري في سورية بعد أن بسطت الحكومة هناك سيطرتها على البلاد.

كما نقلت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية عن مسؤولين أميركيين، لم تسمّهم، أن القوات الأميركية ستُسحب من الأراضي السورية.

ويأتي ذلك بعد انسحاب القوات الأميركية في الآونة الأخيرة من عدد من القواعد في سورية، بينها قاعدتا التنف والشدادي، اللتان استخدمهما التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في قتال تنظيم "داعش".

وتقربت واشنطن من السلطات السورية الجديدة منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، كما نقلت آلافًا من مقاتلي تنظيم "داعش" من سورية إلى سجون وصفتها بالآمنة في العراق.

وفي موازاة ذلك، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز قواتها في مناطق قريبة من إيران، في ظل تعهد مسؤولين إيرانيين بالرد على أي هجوم يستهدف بلادهم من خلال استهداف مواقع عسكرية أميركية في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أن واشنطن ستكون مستعدة لشن ضربات ضد إيران اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد.

ولم يردّ البنتاغون على طلب للتعليق.

الأكثر قراءة اليوم

“الحكومة الإسرائيلية تبصق في وجه واشنطن”.. فريدمان: نتنياهو يستغفل ترامب ويقود تل أبيب نحو “الانتحار والعزلة

صحيفة بريطانية : توجه أمريكي لتشكيل قوات الأمن في غزة من الميليشيات

أكسيوس: ترامب يقترب من حرب كبرى مع إيران تمتد لأسابيع ..

مقتل جندي اسرائيلي..شهيد بنيران الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة في اول ايام رمضان

الإعلام العبري : اسرائيل تسعد لسيناريوهات دراماتيكية خلال الايام القادمة..

رويترز: إبستين حاول بناء شبكة علاقات قوية في الشرق الأوسط واستخف بوزير خارجية قطر

رئيس وزراء كندا يطلق خطة للتخلص من “الحماية الأمريكية”: لن نظلّ رهينة قرارات غيرنا

الأخبار الرئيسية

الولايات المتحدة توزع وثيقة على أعضاء مجلس السلام وهذا ما جاء في مضمونها ..

رويترز: "حماس" تعزز قبضتها على غزة بتعيينات جديدة

أول اجتماع اليوم ..البيت الابيض : 5 مليارات دولار عبر مجلس السلام لاعادة اعمار قطاع غزة

ترامب

تقارير : واشنطن مستعدة لضرب إيران نهاية الأسبوع والقرار معلّق لدى ترامب

نتنياهو يؤجل اجتماع الوزراء الأمني تحسبا لضرب إيران "خلال أيام"