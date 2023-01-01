  1. الرئيسية
بينيت : العالم لا يحبنا منذ 3 آلاف عام.. "جربنا ولم نفلح"

الخميس 19 فبراير 2026 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت : العالم لا يحبنا منذ 3 آلاف عام.. "جربنا ولم نفلح"



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إن العالم لا يجب "الإسرائيليين" منذ 3 آلاف عام حتى يومنا هذا.

 
وفي كلمة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية، الأربعاء، قال بينت إن المطلوب الآن هو أن يخاف أعداء "إسرائيل" منها، وأن يحترمها أصدقاؤها، وأن يحتاجها الجميع.
 
وتابع: "جربنا مسألة أن يحبنا العالم لنحو 3 آلاف عام، ولم نفلح".
 
على جانب آخر، هاجم بينيت الحكومة الإسرائيلية، وأعلن أنه لن يسمح للقيادة التي فشلت بالاستمرار.
 

وتابع بحسب القناة 14 العبرية: "قسمت القيادة الحالية الشعب أكثر من أي وقت مضى، وحدثت أعظم كارثة في تاريخ إسرائيل تحت إشرافها  (...) أنوي قيادة إسرائيل أقوى في المرحلة المقبلة".

 
ويرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر خشية أن توجه له اللوم على ما جرى، كما يلقي دائما المسؤولية على الجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلي.
 
ومنذ الهجوم قبل أكثر من عامين أعلن العديد من القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين الإسرائيليين أنهم يتحملون مسؤولية شخصية عن الإخفاق في منع الهجوم ولكن نتنياهو يرفض تحمل أي مسؤولية شخصية.
 
وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين وأسفرت عن نحو 72 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

