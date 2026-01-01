الطقس: أجواء متقلبة حتى السبت بين دفء بالنهار وبرودة بالليل

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد خلال ساعات النهار، مع كميات كبيرة من السحب التي تغطي السماء.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق أقصى شمال البلاد. ليلا، يكون الطقس باردا بشكل ملحوظ.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعة.

ويكون الطقس أكثر اعتدالا ودفئا في المناطق السهلية والساحلية، وتنشط الرياح الشرقية الجافة أحيانا، ما قد يعكر صفو الأجواء المعتدلة. ليلا، يصبح الطقس باردا نسبيا في جميع المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج، ثم تتحول الرياح إلى شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس مستقر ومائل للبرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق.

وخلال النهار يكون الجو معتدلا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، بينما يكون أقل دفئا في المناطق الجبلية.

أما خلال ساعات الليل فيصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في باقي المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا إلى بارد خلال ساعات النهار، مع تكاثر كميات من السحب الماطرة في السماء.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، وخلال ساعات الليل يسود طقس بارد.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب في المناطق الجبلية، كما حذرت مرضى الجهاز التنفسي من زيادة تركيز الغبار في الجو.